Im Zuge der diesjährigen „European distributor days for Valmet flow control partners“ Mitte November in Budapest wurde die PMS valveTec GmbH mit Sitz in St. Stefan im Lavanttal zum „Top Performer Europe 2023“ ausgezeichnet. Sales and Service Direktor Raimar Hellwig (Dach) überreichte diese Auszeichnung mit viel Lob und Anerkennung für das Jahr 2023 an Roman Dengg und Gernot Koinig. „Sie soll aber nicht nur für den bisherigen Erfolg stehen, sondern dem Team auch Spirit für mögliche Herausforderungen für die nächsten Jahre geben“, wünscht sich Raimar Hellwig bei der Übergabe.

Über 80 Teilnehmer

„Für uns ist es ein großer Erfolg, zu den Top Performern in Europa zu zählen und eine große Motivation, uns in der Valmet Partner community weiter zu stärken und uns auf ein erfolgreiches nächstes Jahr einzuschwören“, freut sich Geschäftsführer Roman Dengg über diesen Erfolg. Nach Budapest begleitet wurde er von Gernot Koinig, Projektleiter bei der PMS valveTec GmbH. Mehr als 80 Teilnehmer von 30 Vertriebs- und Servicepartner aus über 20 europäischen Ländern repräsentierten bei dieser Veranstaltung ihre Unternehmen.

Die gesamte PMS-Gruppe sowie Geschäftsführer und Eigentümer Franz Grünwald sind stolz auf die Auszeichnung des Tochterunternehmens.