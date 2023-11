Mit Schulden von rund 250.000 Euro wurde am 27. November am Landesgericht Klagenfurt das Konkursverfahren über die K.-V. Liegenschaftsverwaltungs GmbH mit Geschäftsführer Georg Krall in der Alten Straße 2 in St. Stefan im Lavanttal eröffnet. Laut KSV1870 ist die Schuld gegenüber dem Finanzamt im Rahmen der Liegenschaftsveräußerung und der damit verbundenen Vorsteuerberichtigung gegenüber dem Finanzamt entstanden. Vermögenswerte gibt es keine, Dienstnehmer ist vom Konkurs keiner betroffen.

Im jetzigen Konkursfall haften die Gesellschafter mit ihrer Stammeinlage. Hauptgesellschafter mit 74 Prozent ist die RIG - Real-Invest GmbH und zu je 13 Prozent die KEC GmbH und die Pantera Beratungs- und Beteiligungs GmbH. Zum Insolvenzverwalter wurde Anwalt Heimo Fresacher bestellt.

Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband ist das 2013 gegründete Unternehmen als geschlossen anzusehen. Es wird weder eine Fortführung noch eine Sanierung des Unternehmens angestrebt. Unternehmensgegenstand war die Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte.