Im Jahr 2006 wagte Karin Darmann-Streit mit der Gründung ihres Unternehmens „Rauchbauer‘s Beauty – Kosmetik u. Fußpflege“ in Rieding den Schritt in die Selbstständigkeit. In den folgenden Jahren arbeitete sie großteils mobil, während der eigentliche Standort aufgrund seiner Abgelegenheit nur selten genutzt wurde. „Die Entscheidung, einen neuen und zentraleren Standort direkt an der Hauptstraße in St. Stefan zu eröffnen, war maßgeblich von dieser Tatsache beeinflusst“, erklärt die Unternehmerin.

In ihren neuen Räumlichkeiten in der Hauptstraße 20 in St. Stefan bietet Karin Darmann-Streit weiterhin die gewohnten Dienstleistungen an, darunter Fußpflege mit einer Spezialisierung auf den diabetischen Fuß, Kosmetikbehandlungen und humanenergetische Behandlungen. Termine können unter der Telefonnummer 0664/5022600 vereinbart werden. Ab Jänner sind feste Öffnungszeiten geplant, nämlich von Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr.

Klares Ziel

Tatkräftig unterstützt wird Darmann-Streit von Mitarbeiterin Desiree Russo und Lehrling Vanessa Perchtaler. Für die Zukunft hat die Unternehmerin ein klares Ziel vor Augen: „Ich möchte sicherstellen, dass meine Kunden weiterhin glücklich sind, und ihnen einen Ort bieten, an dem sie sich rundum wohlfühlen können.“