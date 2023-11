„Sobald man das Krampusfell anzieht, kribbelt es gewaltig und die Motivation steigt wieder auf hundert Prozent. Bei uns sind die Kinder gleich aufgeregt wie die Erwachsenen“, sagt Thomas Juri. Der Lavanttaler weiß, wovon er spricht. Seit Jahren läuft er aktiv bei Krampusläufen mit. In diesem Jahr hat sich der Maskenschnitzer als „Holzkunst Thomas Juri“ selbstständig gemacht. „Dieser Brauch hat mich schon immer fasziniert“, sagt der 33-Jährige in seiner Werkstatt am Lavamünder Magdalensberg.