Als Bürgermeister der Gemeinde Poggersdorf ist Arnold Marbek aktuell in seiner vierten Amtszeit – und damit wohl das, was man einen Politiker nennt, der das Ohr beim Volk hat. Im Zivilberuf ist er Landessekretär des SPÖ-nahen Pensionistenverbands – und somit auch hervorragend innerhalb der eigenen Partei vernetzt.

Umso schwerer wiegt also die Kritik, die er am Donnerstag öffentlich an Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) gerichtet hat. Deren Empfehlung für "geschlechtergerechte Verwaltungssprache" – die mittlerweile zurückgezogen wurde – sei "Schneeflockenpolitik". "Man wird weder was erreichen, noch die Anliegen, Sorgen und Probleme der Bevölkerung ernsthaft lösen können. In meiner Gemeinde wird es einen solchen Leitfaden jedenfalls nicht geben!", erklärte der SPÖ-Bürgermeister.

Unter seinem Posting auf Facebook gab es übrigens Zustimmung einiger Funktionäre, etwa Wolfgang Stefitz, Bürgermeister der Marktgemeinde Eberndorf, und Jakob Strauß, zweiter Präsident des Kärntner Landtags.