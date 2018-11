Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Noch vor Weihnachten könnte feststehen, wer nach Alois Schwarz ins Bischöfliche Palais in Klagenfurt einzieht © Raunig

Wie geht es weiter in der Katholischen Kirche Kärnten? Wann gibt es einen neuen Bischof und damit Nachfolger für Alois Schwarz, der seit Juli Bischof in St. Pölten ist? Offiziell gibt es keine Aussagen zu möglichen Zeitplänen für die Entscheidungen aus Rom. Doch inoffiziell ist zu hören, dass ein von Nuntius Peter Stephan Zurbriggen erstellter Dreiervorschlag, wer Kärntner Bischof werden könnte, bereits bei Papst Franziskus in Rom liegt. Das Kirchenoberhaupt entscheidet, wer es wird - und muss sich dabei gar nicht an den Dreiervorschlag halten.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.