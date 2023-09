Vor wenigen Tagen eröffnete das Kindermodegeschäft "Name it" im ersten Obergeschoß der City-Arkaden in Klagenfurt. Vor Ort wird ein komplettes Sortiment an Kinderkleidung angeboten, mit besonderem Augenmerk auf die Kernprodukte: Jeans und Oberbekleidung.

"Wir freuen uns, die nächste Neueröffnung feiern zu können", sagt Ernst Hofbauer, Center Manager der City-Arkaden. "Name it" ist Teil des weltweit tätigen Modeunternehmens "Bestseller" und in mehr als 20 Ländern mit einer Vielzahl von Einzelhandelsgeschäften und Großhandelskunden vertreten.

Weitere Informationen dazu unter www.nameit.com oder www.about.bestseller.com.