Am Dienstag wurde am Landesgericht Klagenfurt im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung der "Vinz. Zwick Gesellschaft", Alter Platz 29 in Klagenfurt, über den Sanierungsplan abgestimmt. Folgender Vorschlag wurde von allen Insolvenzgläubigern angenommen.

30 Prozent müssen laut Sanierungsplan binnen 14 Tagen erfüllt werden, die Auszahlung der Quote erfolgt durch den Masseverwalter. Insgesamt wurden von 108 Gläubigern (inklusive Dienstnehmer) Insolvenzforderungen in der Höhe von rund 1.477.401 Euro angemeldet. Hiervon wurden Insolvenzforderungen in der Höhe von rund 1.394.991 Euro anerkannt und sind für den Sanierungsplan zu berücksichtigen. Das Sanierungsplanerfordernis beläuft sich auf 418.500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten. Das Erfordernis wird nach rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans vom Insolvenzverwalter ausgeschüttet werden.

Sanierungsverfahren im April eröffnet

Wie der KSV1870 bereits berichtet hat, wurde das Sanierungsverfahren (ohne Eigenverwaltung) am 4. April eröffnet. Gegenstand des Unternehmens war der Groß- und Einzelhandel mit Eisen und Eisenwaren, Werkzeugen, Kleinmaschinen, Haus- und Küchengeräten, Geschirr, Glas- und Porzellanwaren, Bleikristall und wertvollen Geschenkartikeln, Baumaschinen, Rasenmähern, Gartengeräten sowie die Vermietung von Mobiltoiletten und Containern.