Jedes Jahr am 1. Mai entblößt sich die Kärntner und Klagenfurter Politik. Nicht nur, weil irgendwer für ein Foto auf Facebook in den Wörthersee springt, sondern weil man das Bild um diesen Text ergänzt: "Jetzt hat das Strandbad geöffnet!" Und dieser Satz entblößt, dass man das Prinzip von öffentlichem Eigentum nicht im Ansatz verstanden hat. Denn mit dem 1. Mai wird der Zugang zum Wörthersee an dieser Stelle kostenpflichtig – davor (!) kann man gratis hin, wenn man will auch baden.