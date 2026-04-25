Es ist eine einmalige Investmentmöglichkeit. So wirbt ein Maklerunternehmen für das Projekt „The Krumpendorf Estates“ in der Klagenfurter Nachbargemeinde am Wörthersee. 19.000 Quadratmeter ist das Areal am Erlachweg groß und bietet damit genug Platz, um fünf Villen mit Blick auf den See zu bauen. Nicht nur Zeit und Lust, auch das notwendige Kleingeld ist dafür notwendig. 14 Millionen Euro kostet „The Krumpendorf Estates“ – eine Liegenschaft, die laut Makler eine „absolute Ausnahmeerscheinung am Wörthersee-Immobilienmarkt“ darstellt. Das stimmt, jedoch aus anderen Gründen.

Denn bei „The Krumpendorf Estates“ handelt es sich um ausgerechnet jene Flächen, die Immobilienunternehmer Elvis Nake vor über zwei Jahren zum Teil illegal roden ließ. Das stellte die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land (BH) fest. Bäume und Pflanzen verschwanden nicht nur auf Baugrund, sondern auch auf Teilen eines Grünlandgrundstücks. Als die Kleine Zeitung damals den Fall publik machte, sprach Krumpendorfs Vizebürgermeister Manfred Bacher (SPÖ) von einer „schockierenden Naturzerstörung“, bei der wichtige Biotopflächen beschädigt wurden. Dass auf den Grünflächen kurz- oder mittelfristig Häuser stehen werden, könne man aufgrund des Ortsentwicklungskonzepts ausschließen.

Beschwerden blitzten ab

Nachdem Nake für seine Immobilienträume den Blick auf den Wörthersee „freiräumen“ ließ, ging eine Verhandlung für die Rodungsbewilligung über die Bühne. Den Rodungsantrag wies die BH am 12. Juni 2024 ab und erließ sechs Monate später einen Wiederherstellungsbescheid. Eine Beschwerde dagegen landete sogar vor dem Verwaltungsgerichtshof, blitzte dort aber ab, womit die Frist zur Wiederherstellung, also die „weitestgehende Herstellung des ursprünglichen Geländeverlaufes samt Humusierung und Aufforstung“, startete. Und diese Frist endet am Donnerstag.

Ist Nake dem Auftrag zur Zufriedenheit der Behörde nachgekommen? „Nein, das Wiederherstellungsverfahren ist noch im Laufen“, informiert die BH. Das beweist auch der Blick auf den gerodeten Hügel, dem die Natur wieder ein leichtes Grün verleiht, aber mit den Aufnahmen im „The Krumpendorf Estates“-Exposé wenig zu tun hat. Auf einem Bild lassen Makler und Verkäufer mit Hilfe von KI sogar Bäume und Büsche wachsen. Wenigstens weist das Exposé auf die „KI-Optimierung“ hin.

Exekutionsverfahren möglich

Nake benötigt offenbar mehr Zeit. Daher langte bei der BH ein Antrag auf eine Fristverlängerung bis 30. Juli ein. Diesen Antrag lehnt die Behörde aber ab. Was, wenn Nake die Aufforstung gänzlich ignoriert? „Dann wird das Exekutionsverfahren eingeleitet“, informiert die BH. Sie holt Angebote von Firmen ein, schreibt dem Grundeigentümer die voraussichtlichen Kosten mit Bescheid vor und leitet bei ausbleibender Legung ein Exekutionsverfahren für die anschließenden Wiederherstellungsarbeiten ein. Verkauft Nake die Grundstücke, geht die Causa auf den Käufer über.

Möchte sich Nake nur deshalb von den Grundstücken mit Seeblick trennen? Warum ignoriert er offenbar die notwendige Aufforstung der Flächen? Und welche Rolle spielt der 14-Millionen-Euro-Verkauf im laufenden Insolvenzverfahren gegen seine „See View Immobilien GmbH“, das sich um Passiva von 971.000 Euro und Anliegen von 35 Gläubigern dreht? Fragen, auf die Nake sicher Antworten hat, sie aber nicht teilen möchte. Mehrere Anfragen blieben von seiner Rechtsvertretung unbeantwortet.