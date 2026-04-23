„Es war mein Ziel, noch mal anzutreten. Aber ich habe damit abgeschlossen“, sagt Franz Pfaller. Der Bürgermeister der Marktgemeinde wollte eigentlich seinen Blick auf die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Februar 2027 richten. Denen wird er sich aber nicht stellen. Schuld daran habe seine eigene Partei.

2021 kam es in der 4000-Einwohner-Gemeinde zum Machtwechsel. Mit Pfaller zog überraschend die SPÖ ins Bürgermeisterbüro ein, als SPÖ-Vizebürgermeister nahm er Karsten Steiner in die Amtsstube mit. Genau dieser soll ihm aber seit Jahren das Leben schwer machen. Pfaller spricht von persönlichen Differenzen, die sich auf die politische Arbeit auswirkten. „Er stimmte oft gegen mich, arbeitete gegen mich und wollte mich mit Themen, von denen ich nichts wusste, überrumpeln“, sagt Pfaller. Zahlreiche Gespräche, die Wogen zu glätten, schlugen fehl.

Parteimitglieder richteten sich gegen Pfaller

Der Konflikt gipfelte am 15. April. In einer SPÖ-Ortsparteisitzung richteten sich mehrere Gemeinderäte gegen den Bürgermeister und äußerten den Wunsch, 2027 nicht mehr auf ihn zu setzen. „Es tut weh, wenn die eigene Partei einem in den Rücken fällt“, sagt Pfaller. Einen Grund dafür gebe es aus seiner Sicht nicht. Unter seiner Ägide baute die Gemeinde eine neue Krabbelstube, setzte Schritte für ein neues Feuerwehrgebäude oder den Breitbandausbau. „Ich habe mir nie etwas zu Schulden kommen lassen“, meint Pfaller, der von seinen Mitstreitern enttäuscht ist. „So geht man mit einem Bürgermeister nicht um.“

Karsten Steiner (SPÖ), zweiter Vizebürgermeister der Gemeinde Maria Saal © Gemeinde Maria Saal/KK

Weniger emotional reagiert Steiner auf die Anschuldigungen: „Es gab Diskussionen in einer internen Parteisitzung, die zu diesem Meinungsbild führten. Dass der Bürgermeister deshalb nicht mehr antreten wird, ist seine persönliche Entscheidung.“ Dass man Themen unterschiedlich sieht, liege in der Natur der Sache und gehöre zur Politik. Die Zusammenarbeit funktionierte aus Steiners Sicht deshalb auf sachlicher, aber nicht auf persönlicher Ebene. „Ich kann mich aber nicht erinnern, je gegen ihn gestimmt zu haben“, sagt Steiner, der die Differenzen differenzierter sieht. „In jener Sitzung haben ihm alle klar gesagt, dass seine Arbeit passte. Viele wollen mit ihm aber trotzdem nicht weitermachen.“

Entscheidung um Kandidaten steht aus

Pfaller bleibt bis zum Ende der Periode Bürgermeister, wird 2027 aber nicht antreten, auch nicht mit einer eigenen Liste oder einer anderen Partei. Wer für die SPÖ in Maria Saal ins Rennen geht, steht vermutlich im Oktober fest. Dann kommt die Hauptversammlung zusammen und stimmt über ihren Spitzenkandidaten ab. Steiner wird sich dieser Wahl stellen. Die Bezirksorganisation wird sich in diese Entscheidung nicht einmischen, sagt Vorsitz Ervin Hukarevic: „Der Konflikt ist ein internes Thema. Ich werde aber mit beiden das Gespräch suchen.“

Politische Ungereimtheiten sind in Maria Saal auch nicht neu. Im März 2022 trat ÖVP-Vizebürgermeister Klaus Poscharnig zurück. Sieben Monate später legten SPÖ und ÖVP ihre Differenzen zur Seite und schlossen ein Arbeitsübereinkommen ab. Damit entzog man den Gemeindevorständen Hans-Jörg Zwischenberger (Bürgerliste) und Heinz-Christian Hammerschlag (Grüne) ihre Referate. Es hagelte Kritik.