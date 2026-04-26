Der Boden unter den Füßen ist angenehm weich. Bei jedem Schritt hört man das Knacken kleiner Äste. Es herrscht eine angenehme Stille, die nur durch Blätter im Wind und Vogelgesang unterbrochen wird. Es ist der ideale Ort für einen sogenannten Friedensforst, einer Alternative zur herkömmlichen Beisetzung auf einem Friedhof.

Mit der steigenden Zahl an Feuerbestattungen steigt auch das Interesse an Beisetzungen in Friedensforsten. Bei dieser Bestattungsform können Menschen bereits zu Lebzeiten das Nutzungsrecht für Einzelruhestätten oder Familienbäume für Jahre erwerben. Nach der Einäscherung findet eine Urnenbeisetzung an den Wurzeln des gewählten Baumes statt. Seit der Eröffnung des ersten Friedensforstes in Kärnten im Jahr 2012 setzt sich dieses Erfolgsprojekt der Bestattung Kärnten immer weiter fort. Mittlerweile sind 17 Friedensforste im Bundesland zu finden und in den vergangenen 14 Jahren wurden an diesen Orten mehr als 700 neue Bäume gepflanzt. Nun kommt ein weiterer Friedensforst hinzu, nämlich in Wölfnitz/St. Andrä in Klagenfurt.

Besonderheit in Wölfnitz

Diesen zeichnet eine Besonderheit aus: Die bisherigen Friedensforste liegen nämlich zum großen Teil neben Friedhöfen und sind von dort aus erreichbar. Der neue – bereits 18. Friedensforst – in Kärnten, der im Juni in Klagenfurt-Wölfnitz offiziell eröffnet wird, ist mit den Bussen der Klagenfurt Mobil GmbH erreichbar. Dieses Projekt wird aktuell gemeinsam mit der Stadt Klagenfurt, als Grundstücksbesitzerin, umgesetzt und erstreckt sich über eine Fläche von 2,7 Hektar, direkt neben dem Friedhof St. Andrä.

Der neue Friedensforst in Wölfnitz ist direkt mit den Bussen der Klagenfurt Mobil GmbH erreichbar © STW/KK

Auf rund 27.000 Quadratmetern werden in Wölfnitz künftig Urnen an Bäumen (ausschließlich heimische Laubbäume, die auch nachgesetzt werden) nach der Einäscherung beigesetzt. Ein solcher Baum kann entweder für die Familie, gemeinsam mit Freunden oder einzeln bei einem Gemeinschaftsbaum als letzte Ruhestätte dienen. Sechs bis zehn Urnen werden rund um einen Baum beigesetzt. So etwas wie einen Grabstein gibt es nicht. Blumenschmuck, Kerzen oder andere Gegenstände sind bei dieser Art der Beisetzung nicht erlaubt. Die Urnen, die zur Beisetzung verwendet werden, sind biologisch abbaubar.

Jeder Baum wird mit einer Nummer gekennzeichnet, die an einem Schild am Eingang zum Friedensforst auf die Verstorbenen zurückzuführen ist. Das Nutzungsrecht beträgt bis zu 99 Jahre. Der Preis dafür variiert je nach Alter, Lage, Stammumfang und Wertigkeit des Baumes – so kostet eine Einzelruhestätte beispielsweise 1500 Euro (Urnenbeisetzung und Gedenktafel exklusive). Der Familienbaum für bis zu sechs Urnen kostet einmalig 4500 Euro und gilt für 90 Jahre.

Die bevorstehende Eröffnung des Friedensforstes in Wölfnitz/St. Andrä ist nicht die einzige in diesem Jahr. Auch in Köstenberg/Velden, St. Jakob im Rosental und Schiefling wird die Baumbestattung zukünftig angeboten werden.