Vor zwei Jahren übernahm der Szene-Wirt Gert Höferer das Strandbad-Restaurant Loretto und eröffnete dort das „Teatro am See“. Eineinhalb Jahre später beschäftigte die damalige Vergabe die Klagenfurter Stadtwerke (STW) erneut. Im Zentrum: Vorstand Erwin Smole. Er soll zugunsten Höferers interveniert haben.

Darüber berichteten „Mediapartizan“ und „Kronen Zeitung“. Smole wies die Vorwürfe nach Erscheinen der Berichte im November 2025 öffentlich zurück. „Es gab eine Kommission samt Vergabejuristen – und die haben entschieden“, zitierte ihn etwa die Kronen Zeitung. Auch in einer E-Mail an den Aufsichtsrat versicherte der Vorstand, es habe „diese Interventionen von meiner Seite in kleinster [sic] Weise“ gegeben. Höferer sei seinem direkten Konkurrenten, dem Pächter der benachbarten Campingplatz-Gastronomie, überlegen gewesen, weil er als „professioneller Gastronom“ auf Personal aus seinem Innenstadtlokal zurückgreifen könne. „Unter Berücksichtigung der definierten Kriterien war er die Nummer eins“, schrieb Smole.

Das klingt plausibel – stimmt laut internen Unterlagen aber nicht.

Vorstand traf Entscheidung

Denn auch im Aufsichtsrat dürfte es Zweifel gegeben haben. Smoles Vorstandskollege Harald Tschurnig wurde beauftragt, das Verfahren zusammenzufassen. Das Dokument liegt der Kleinen Zeitung vor. Demnach hatte die Vergabekommission den Campingplatz-Gastronomen auf Platz eins gereiht, Höferer auf Platz zwei. Nach der Übertragung des Ergebnisses in eine Excel-Datei seien die Bewertungsbögen vernichtet und Smole informiert worden. „Aufgrund des Telefongesprächs war klar, dass eine Neubewertung zu erfolgen hat“, heißt es. An der Reihung änderte das nichts, nur der Abstand zwischen Erst- und Zweitgereihtem wurde kleiner.

Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole © Markus Traussnig

Davon, dass Höferer „die Nummer eins“ war, kann damit keine Rede sein. Trotzdem gab Smole ihn als Pächter frei. Damit bestätigt die Zusammenfassung in wesentlichen Punkten jene Berichte, gegen die der Vorstand zunächst rechtliche Schritte angekündigt hatte. Damit konfrontiert gehen die STW sogar noch weiter: „Die Ausschreibung unterlag nicht dem Vergabegesetz. Daher lag die finale Entscheidungsbefugnis bei Herrn Smole, der in seiner Funktion als Vorstand sowie Segmentleiter Freizeit im Sinne des Unternehmens die strategische Entscheidung für die Bietergemeinschaft HG Betriebs GmbH (Höferer) getroffen hat.“

Ein bemerkenswertes Statement. Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) ist irritiert: „Smole hat mir persönlich versichert, dass er nicht interveniert hat. Das steht im Widerspruch zu dem, was jetzt ans Tageslicht gekommen ist.“ Er fordert Aufklärung, denn es stehe im Raum, Smole könnte auf Druck des Bürgermeisterbüros gehandelt haben. Bürgermeister Christian Scheider (FSP) wollte sich nicht äußern. Er mische sich nicht ins operative Geschäft der STW ein.