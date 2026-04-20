Ein böses Erwachen gab es am Sonntagmorgen für Simon Wieland. Eine eigentlich harmlose Nachricht wurde für den Jungunternehmer aus Klagenfurt zum wahren Albtraum. Der 20-Jährige wurde zum Opfer von Internetkriminalität, genauer gesagt von Deep-Fake. Sein Handy wurde gehackt. Private Fotos von Veranstaltungen und mit Freunden mittels Künstlicher Intelligenz (kurz KI) wurden pornografisch aufbereitet. Dann wurde er erpresst. Wieland erstattete Anzeige und will jetzt andere warnen.

Simon Wieland – er betreibt eine Eventagentur in der Landeshauptstadt – wachte gegen neun Uhr morgens auf. Wie gewohnt griff er zum Handy, um seine Nachrichten zu checken. Auf Instagram stieß der gebürtige Steirer auf eine Nachricht einer ihm unbekannten Frau. „Wir haben allerdings 20 gemeinsame Kontakte, also dachte ich mir nichts dabei und nahm die Anfrage an“, erzählt er im Gespräch mit der Kleine Zeitung. Nach einer kurzen, harmlosen Konversation bekam Wieland einen Link zugeschickt, der ihn zum Nachrichtendienst Telegram weiterleitete. Ein fataler Fehler, wie sich später herausstellte.

Geldforderung in der Höhe von 1000 Euro

Denn ihm wurden daraufhin ziemlich eindeutige Fotos aus seiner privaten Galerie vom Handy übermittelt. Wie es sich herausstellte, wurden diese mittels KI bearbeitet und zeigten den Wahl-Klagenfurter in ausschließlich obszönen Posen. „Die Fotos waren so gut gemacht, alle sahen brutal echt aus“, weiß das Opfer zu berichten. Dann wurde die Dame deutlich. „Wir scheuen nicht davor, dich zu vernichten!“, schrieb die bis dato unbekannte Täterin in einer weiteren Nachricht und forderte Geld – von 1000 Euro war die Rede. „Man drohte mir die Fotos an alle meine Kontakte zu schicken.“ Und immerhin: Auf seinem privaten Account hat der Unternehmer rund 2000 Follower – darunter auch durchaus bekannte Persönlichkeiten, dazu kommen noch jene Follower seiner Agentur. Eine Nachricht folgte der nächsten, auch Anrufe. Wieland reagierte im Schock geistesgegenwärtig, versuchte Zeit zu schinden und schlug auf Ratschlag seiner Rechtsanwältin Theresa Paulus bei der Polizei auf.

24 Stunden später hat sich Simon Wieland wieder einigermaßen gefasst, Familie, Freunde, Bekannte und Geschäftspartner von dem Vorfall via Social-Media in Kenntnis gesetzt. Sein Handy ist mittlerweile bereinigt, alle Konten – auch sein Online-Banking – sind gesperrt oder auf privat gestellt. Wieland will andere warnen: „Bitte seid vorsichtig und bitte auf keine unbekannten Chats reagieren und nie auf Links klicken!“

Die Wiener Rechtsanwältin Theresa Paulus – die Juristin gilt als Expertin im Bereich der Internetkriminalität – stand Wieland beratend zur Seite, sie spricht von einer durchaus gängigen Masche. Zwei bis drei Opfer wenden sich pro Monat mit vergleichbaren Fällen an sie. Allerdings sei der Fall von Simon Wieland ein Spezialfall: „Zumeist werden Fotos angefordert. In seinem Fall wurde aber direkt auf das Handy zugegriffen.“ Dass die Täter gefasst werden, gestalte sich schwierig, zumeist handle es sich um sogenannte Scam-Center in Indien.

Auch Rainer Dionisio, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, spricht von keinem Einzelfall – im Gegenteil. Die genaue Zahl könne man nicht beziffern, die Tendenz zeige allerdings nach oben. Laut kriminalpolizeilicher Anzeigenstatistik wurden österreichweit im Vorjahr 2380 derartiger Fälle (mit Erpressung im Internet) erfasst. „Wir stecken sehr viel Kraft in die Aufklärung und damit in die Bekämpfung“, so Dionisio.