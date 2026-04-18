Vor wenigen Wochen kursierten Fotos aus einer Fotobox im Internet. Darauf zu sehen war ein junger Mann, der die Hand zum Hitlergruß erhoben hatte. Dies hat nun Folgen. Der 23-Jährige wird nach dem Verbotsgesetz angezeigt.

Der Mann war in der Nacht auf Ostermontag bei einer Veranstaltung in Völkermarkt. Gegen 2.30 Uhr soll er vor der dort aufgestellten Fotobox posiert und insgesamt fünf Lichtbilder angefertigt haben. Die Bilder wurden anschließend ins Internet hochgeladen.

Tattoos mit NS-Bezug

Drei dieser Aufnahmen sollen ihn dabei zeigen, wie er den Arm zum Hitlergruß hebt. Auf den beiden weiteren Fotos soll er gezielt Tätowierungen, auf welchen verbotene Symbole mit NS-Bezug erkennbar sind – Sigrunen am linken Oberschenkel, Hakenkreuze am linken Fuß – zeigen.

Die Bilder wurden inzwischen durch einen Berechtigten aus dem Internet entfernt. Nach Abschluss der Erhebungen wird der 23-jährige der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.