Für Aufregung sorgt ein Foto, das am Dienstag in sozialen Medien aufgetaucht ist und laut einem Posting beim Ostertanz einer Kärntner Landjugendgruppe im Bezirk Völkermarkt aufgenommen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf dem Foto zu sehen ist ein Mann in Tracht, der gerade eine Frau küsst und seinen rechten Arm zum Hitlergruß erhebt. Eine weitere Person zeigt zwei Mittelfinger in die Kamera. „Hörts auf mit so einem Scheiß – ihr verbaut‘s euch mit so einem Mist eure ganze Zukunft. Die Behörden sind da so dahinter“, schreibt ein User bei Klagenfurt_Elite. Er hat Recht. „Die Beamten haben das Posting gesehen. Die Polizeiinspektion Völkermarkt hat Ermittlungen aufgenommen“, teilt Polizeisprecher Matthias Kogelnig mit. Es besteht der Verdacht der Wiederbetätigung.

„Wir hatten bei der Veranstaltung eine Fotobox in einem Eck stehen. Normalerweise ist sie unter Aufsicht, der Betroffene war wohl am WC, sonst hätten wir eingegriffen“, sagt der Obmann der Landjugend. Er kenne die Person nicht, die den Hitlergruß zeigt. „Es war also keines unserer Mitglieder, sondern ein Gast. Solche Leute lassen wir normalerweise von der Security aussortieren. Wir distanzieren uns von solchen Personen, verfolgen da eine Nulltoleranzpolitik“. Der Obmann steht im Kontakt mit der Polizei, um die Person zu identifizieren.

„Alarmierendes Zeichen“

„Pünktlich zum Start der Frühlingsfeste taucht auch der Hitlergruß wieder auf. Ein alarmierendes Zeichen dafür, dass die Ideologie der NS-Zeit und ihre Symbole noch längst nicht Geschichte sind“, sagt Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten in einer Reaktion. „Der Hitlergruß ist kein harmloser Streich und kein jugendlicher Ausrutscher. Wer ihn zeigt, verherrlicht ein menschenverachtendes Regime und tritt die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus mit Füßen.“

Ein Hitlergruß bei einem Ostertanz einer Landjugend ist in Kärnten leider kein Einzelfall: Im Vorjahr gab es einen ähnlich gelagerten Fall im Bezirk Feldkirchen.