„Für 50 Quadratmeter zahlt ein Mann in Klagenfurt 900 Euro Miete. Unser Ziel muss sein, wieder in Richtung 500 Euro zu kommen.“ Mit diesem Beispiel machte Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz auf die aktuelle Situation am Wohnungsmarkt aufmerksam.

Dabei durfte der SPÖ-Politiker auch Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) und Stadtrat Julian Geier (ÖVP) begrüßen. Ein seltenes Bild: Dass Vertreter von SPÖ, FSP und ÖVP nicht streiten, sondern gemeinsam vor die Medien treten, ist in Klagenfurt dann doch eher ungewöhnlich.

Viel Wohnraum in Privatbesitz

Im Mittelpunkt stand eine Nachverdichtungsstudie der Stadtplanung. Sie untersuchte, welche städtischen Grundstücke sich für die Schaffung von Wohnraum eignen. Das Ergebnis: 42 Flächen kommen infrage. So könnten in der Reichenberger Straße in St. Peter rund 40 Wohneinheiten entstehen, südlich des Elisabethinen-Spitals etwa 30 und im Margarethenweg in Hörtendorf bis zu 110. Insgesamt sehen die Planer Potenzial für 1200 bis 1300 neue Wohneinheiten. „Wir haben auch kleinere Grundstücke gefunden, etwa Einfamilienhäuser im Besitz der Stadt. Diese sollten langfristig verkauft werden“, sagte Stadtplaner Tim Adam.

Von links: Stadtrat Julian Geier, Vizebürgermeister Ronald Rabitsch und Vizebürgermeister Patrick Jonke © StadtKommunikation

Derzeit befinden sich in Klagenfurt 38.241 Wohnungen in Privatbesitz. Auf gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften entfallen 12.854 Einheiten, auf die Stadt 3198. Neidvoll blickt Rabitsch nach Linz. Dort befinden sich mehr als die Hälfte aller Wohnungen im Besitz der Stadt oder gemeinnütziger Bauträger. „Auch wir wollen uns in diese Richtung bewegen“, sagte er. Dafür soll die Stadt selbst einen gemeinnützigen Bauträger gründen. Geplant ist eine GmbH & Co KG. Ziel sei es, dass die Bevölkerung künftig „nicht mehr 900 Euro für 50 Quadratmeter zahlen muss“.

1000 Anträge von Wohnungssuchenden

Jonke unterstützt das Vorhaben grundsätzlich. Der Bedarf an leistbaren Wohnraum sei groß. „Bei Klagenfurt Wohnen liegen derzeit rund 1000 Anträge von Wohnungssuchenden auf“, sagte er. Die Lage verschärfe sich, weil nicht nur die Mieten, sondern auch die Energiekosten steigen. Jonke forderte deshalb mehr Unterstützung vom Land. Fördermittel würden derzeit kaum fließen.

Skeptischer zeigte sich Geier. Vor einer Zustimmung müssten noch mehrere Fragen geklärt werden. Vorrang habe für ihn zudem die Sanierung der bestehenden Gemeindewohnungen. „Klar ist aber: Die Stadt muss die Schaffung von Wohnraum selbst in die Hand nehmen“, erklärte Geier. Früher hätten die Menschen rund ein Drittel ihres Einkommens fürs Wohnen ausgegeben, heute seien es oft bereits 50 Prozent.

Wann genau der neue Bauträger gegründet und wann die ersten Projekte umgesetzt werden sollen, blieb offen. Auch ein Fahrplan für die Entwicklung der genannten 42 Flächen wurde nicht vorgelegt.