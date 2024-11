Die Zeit des Gebens ist angebrochen, zumindest in der Klagenfurter Stadtwerke-Zentrale, die sich offenbar in Weihnachtsstimmung befindet. Die Wasserkrise und hohe Energiekosten sorgen für einen 50 Euro-Treuebonus, den das Unternehmen an 60.500 Haushalte verschenkt. Löst ihn jeder ein, verzichten nicht nur die Stadtwerke, die sich zu einhundert Prozent im Eigentum der Stadt befinden, auf über drei Millionen Euro. Auch jeder Klagenfurter und jede Klagenfurterin trägt dieses Geldzuckerl mit. Unfreiwillig und gezwungenermaßen.