Der Magistrat Klagenfurt und die Stadtpolitik versorgen Rechts- und Staatsanwälte seit einiger Zeit verlässlich mit Arbeit. Im Wirrwarr an Anzeigen, Ermittlungen und Klagen verschwand eine Causa zuletzt aus dem öffentlichen Fokus: Ende Februar 2023 wurde ein Mitarbeiter der Abteilung Personal mit sofortiger Wirkung suspendiert und in weiterer Folge angezeigt. Er soll geheime Gehaltsaufzeichnungen und Abrechnungen von ranghohen Magistratsmitarbeitern, darunter der damalige Magistratsdirektor Peter Jost, an einen Journalisten weitergegeben und dadurch das Amtsgeheimnis verletzt haben.