Analyse. In der letzten Episode von „Die Causa“ geht es um die Chancen von Peter Jost wieder Klagenfurter Magistratsdirektor zu werden. Oder ist gar eine Frau Favoritin?

Seit mehr als 15 Jahren beschäftigt die Person Peter Jost die Klagenfurter Stadtpolitik - als Magistratsdirektor, aber auch mit der Zulagen-Affäre oder einer Vielzahl an Überstunden, die er sich auszahlen lassen will. Wie konnte es zu einer so verfahrenen Situation zwischen Politik und Verwaltung kommen? Und welche Rolle spielte dabei, dass es in Klagenfurt seit 2009 nie eine unmittelbare Wiederwahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters gab?

Verena Grimschitz und Thomas Cik gestalteten den Podcast „Die Causa“ gemeinsam mit Cutter Paul Koren | Verena Grimschitz und Thomas Cik gestalteten den Podcast „Die Causa“ gemeinsam mit Cutter Paul Koren © Markus Traussnig

Kleine Zeitung Redakteurin Verena Grimschitz und Thomas Cik aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung beschäftigten sich in einer sechtteiligen Podcast-Staffel mit der Person Jost. Sie sprachen mit Weggefährten und Entscheidungsträgern, aber auch mit Jost selbst, der sich mehrere Stunden Zeit für die Fragen und Antworten nahm. Hier kann man die ganze Staffel nachhören. Den Podcast gibt es freilich auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast.

Die Causa #1: Die Zulagen-Affäre

In der ersten Episode geht es um die Wahl von Christian Scheider zum Bürgermeister im Jahr 2009 - und wie dann die Zulagen-Affäre aufkam, als deren Folge Jost erstmalig suspendiert wurde.

Die Causa #2: Die Rückkehr des Magi

In Episode zwei kehrt Peter Jost ins Rathaus zurück - und zwar als Magistratsdirektor. Bemerkenswert: Die Zulagen-Affäre wurde zwar für beendet erklärt, aber nie rechtlich durchjudiziert.

Die Causa #3: Das Spiel beginnt von neuem

Nach sechs Jahren wird Maria-Luise Mathiaschitz als Bürgermeisterin abgewählt und Christian Scheider wird wieder Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt. Und plötzlich gehen auch die Debatten um die Person Peter Jost neuerlich los.

Die Causa #4: Die Spitzelaffäre

Ein Daten-Leck im Magistrat sorgt für umfassende Untersuchungen - die sogar vor der Pressefreiheit nicht Halt machen. Am Ende zerrüttet diese Spitzelaffäre das Verhältnis zu Peter Jost so sehr, dass er neuerlich aus dem Amt scheiden muss.

Die Causa #5: Gescheitert an Überheblichkeit

Die SPÖ hat einen klaren Plan für die Nachfolge von Peter Jost. Ihr Parteigänger Jürgen Dumpelnik soll mächtigster Beamter der Stadt Klagenfurt werden. Praktisch, dass der damalige Vizebürgermeister Philip Liesnig ihn zu seinen engsten Freunden zählt. Doch auf der Zielgeraden scheitert die Bestellung.

Die Causa #6: Ist er schon wieder da?

Im Dezember 2023 wurde Peter Jost als Klagenfurter Magistratsdirektor abgesetzt. Doch schon zwei Monate später gab es erste Gerüchte, dass er wieder ins Amt kommen könnte. Was ist an diesen Gerüchten dran? Und stimmt es, dass eine Frau noch bessere Chancen auf die Position hat, als er?