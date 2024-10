Für wohl jeden Maturanten ist der Abend des Maturaballs ein unvergesslicher. Genau aus diesem Grund laufen die Vorbereitungen für die diesjährige Ballsaison momentan auf Hochtouren. Unter dem Motto „Ballorca – nach 8 Jahren urlaubsreif“ macht der Ball des BG/BRG Mössingerstraße den diesjährigen Auftakt. Bereits am 25. Oktober laden die 60 Schülerinnen und Schüler der drei Maturaklassen in die Messehalle 5 in Klagenfurt. Um 19.30 Uhr ist der Einlass, eine Stunde später geht die Polonaise über das Tanzparkett. Weitere Highlights: eine Tombola, stimmungsvolle Musik sowie die eine oder andere Showeinlage. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro.

Das Klagenfurter Konzerthaus wird auch heuer wieder zum Schauplatz des Maturaballs des Europagymnasiums, der in diesem Jahr das Motto „Once upon a time in Europe“ trägt (Einlass ist um 19 Uhr). 44 Schülerinnen und Schüler (unter dem Vorsitz von Franziska Wieser) aus drei Klassen kümmern sich um das Programm, das neben einer Eröffnungspolonaise, einem Lehrer- und Lehrerinnen-Quiz, die Wahl der Ballkönigin und des Ballkönigs, eine Tombola, ein Schätzspiel sowie eine Mitternachtseinlage umfasst.

Das Casineum Velden ist ab 19.30 Uhr am 8. November Schauplatz des diesjährigen Abschlussballs der zweisprachigen Bundeshandelsakademie in Klagenfurt. Die 39 Maturantinnen und Maturanten haben sich auf das Motto „Cloud 9 – The night of dreams“ geeinigt. „Die Besucher erwartet neben einer Polonaise und Mitternachtseinlage ein Schätzspiel und eine Tombola“, erklärt Direktor Hans Pogelschek. Karten sind übrigens für 20 Euro im Vorverkauf und 22 Euro an der Abendkassa erhältlich.

Die besten Bilder des „Pitzballs“ 2023

Am 9. November (Einlass ist um 19 Uhr) feiern die 76 Schülerinnen und Schüler der insgesamt drei Abschlussklassen der HBLA Pitzelstätten, ebenfalls in der Messehalle 5, ihre rauschende Ballnacht. Das Motto: „Crown of Pitz – Die Ernte-Krone tragen wir“. „Wir haben neben der Polonaise die Prämierung der Herzelkönigin und des Herzelkönigs, des Nietenkönigs und der Nietenkönigin sowie ein Schätzspiel und natürlich die Mitternachtseinlage im Programm“, erklärt die Schülerin und „Ball-Chefin“ Sophie Pobaschnig aus Seeboden, die bei der Organisation von Valentina Russegger und Tabea Dobernig unterstützt wird.

Der Schulball der Höheren Lehranstalt für Wirtschaft & Mode (kurz Wi‘Mo) wurde mit 23. November fixiert und findet unter dem Motto „Die goldenen 20er – Jetzt glänzen wir!“ im Klagenfurter Konzerthaus statt (Einlass 19 Uhr, Eröffnung 20.30 Uhr). „Kurz vor Mitternacht veranstalten wir eine Modeschau, danach folgt die Mitternachtseinlage“, verraten Marita Dohr, Victoria Wunder und Lisa Reichmann vom Ballkomitee

Am selben Abend bitten die 87 Absolventen der HTBLVA Ferlach unter dem Motto „Top Gun – Die letzte Mission der Elite“ im Ferlacher zum großen Ballabend. Die speziellen Programmpunkte sind gleich zwei Polonaise-Tänze und die Mitternachtseinlagen.

Unter dem Motto „sHAKe the last dance“ geht der Ball der HAK1 Klagenfurt im Casineum Velden am 11. Jänner 2025 mit Einlass um 19 Uhr über die Bühne. „Am Programm stehen die Polonaise sowie eine Mitternachtseinlage“, erklärt Lisa-Marie Panse vom Ballkomitee. Nach dem offiziellen Ballende um zwei Uhr morgens laden die rund 110 Schülerinnen und Schüler der insgesamt fünf Klassen zur Aftershow-Party in den Vaibz Club in Velden.

Die besten Bilder des Technikerballs 2023

Zahlreiche Programmhighlights

Das Konzerthaus Klagenfurt ist diesmal Schauplatz des Maturaballs des BORG Klagenfurt – und zwar am 17. Jänner 2025. Einlass: 19 Uhr.

Der Rosenmontag fällt auf den 3. März. Der Tradition entsprechend veranstaltet das BRG Viktring an diesem Tag den Rosenball. Das diesjährige Motto: „Roses on fire“. „In der Haupthalle erwartet unsere Gäste ein abwechslungsreiches Programm der Maturanten, einschließlich der traditionellen Polonaise, einer Mitternachtseinlage und Live-Musik der Band Sidestep“, weiß Alexander Sonnleitner vom Organisationsteam. „Darüber hinaus bieten wir einen großzügigen, abgeschirmten Disco-Bereich, in dem verschiedene DJs den Abend musikalisch gestalten. Im ersten Stock laden wir in unsere Jazz-Lounge ein, wo eine eigene Bar von Lehrern betrieben wird.“ Ebenfalls im Programm: ein Glückshafen mit attraktiven Preisen und die Wahl der Rosenkönigin oder des Rosenkönigs.

Armin Kadic, Simon Reinitzhaber und Andreas Seisser-Marktl bilden das Ballkomitee des Maturaballs der HTL 1 Lastenstraße, zu dem die knapp 130 Schülerinnen und Schüler der insgesamt acht Abschlussklassen am 7. März in die Messehalle 5 laden. Das Motto: „Auge mal pi – in 5 Jahren zum Technikgenie“. Die Highlights: Polonaise, Mitternachtseinlage und After Show-Party (ab 2 Uhr in der Speki-Bar).

57 Schülerinnen und Schüler besuchen aktuell die drei Maturaklassen des Ingeborg-Bachmann-Gymnasiums in Klagenfurt. Bevor sie die Reifeprüfung ablegen, laden sie unter dem Motto „The Great Gatsby – Bachmann löst auf“ am 4. April zum Abschlussball in das Casineum Velden. Bei der Organisation werden die Maturantinnen und Maturanten wie gewohnt von den beiden Lehrkräften Irina Magdalene Löscher (in diesem Jahr selbst Klassenvorständin eines Abschlussjahrganges) und Kathrin Thaler unterstützt. „Wir haben heuer wieder eine große Tombola und ein Schätzspiel“, verrät Löscher. Eine Live-Band sowie DJ Pagitz und Hendrix sorgen für musikalische Unterhaltung.

Nur fünf Tage später, nämlich am 25. April, findet der Ball der Bundes-Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik (kurz Bafep) statt. Die 78 Schülerinnen und Schüler der drei 5. Klassen sowie die 38 Studierenden der zwei Kolleg-Klassen laden unter dem Motto „Don‘t stop me now! – Let’s rock the night“ in die Messearena. „Das genaue Programm steht allerdings noch nicht fest“, sagen Schulleiterin Barbara Graber und Schulsprecherin Sophie Wedenig.