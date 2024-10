Die Heilwirkung von Salz ist unbestritten, schon immer haben Ärzte bei chronischen Krankheiten aller Art empfohlen: „Fahren Sie ans Meer, diese Luft ist heilsam.“ Nun hat man auch in Ferlach die Möglichkeit diese Luft zu erleben. Im Sechterweg 8 eröffnete nämlich eine Salz-Relax Salzgrotte.

„Ein Besuch in der Salz-Relax Salzgrotte ist Wellness und Therapie zugleich“, sagt Inhaberin Bernadett Valkai. Durch die natürliche Verdunstung des Salzes wird die Raumluft mit Salzionen gesättigt, wodurch diese salzig, staub- und reizstofffrei, antiallergen und antibakteriell wird. Die Anwendungsgebiete des Salzraumes sind die Stärkung des Immunsystems, Behandlung von Lungen- und Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen, Aufrechterhaltung der Atemwegshygiene, Vorbeugung von Erkältungen und Viruserkrankungen, Behandlung von Hautkrankheiten, Vorbeugung von Atemwegsallergien (Asthma, Bronchitis), Kampf gegen das Rauchen und die Beseitigung von Konzentrations- und Schlafstörungen.

Preise und Öffnungszeiten

Das Angebot richtet sich sowohl an Erwachsene als auch Kinder. Eine Sitzung in der Grotte dauert an die 60 Minuten. Valkai empfiehlt fünf bis zehn Einheiten damit die Therapie längerfristig Wirkung zeigt. Der einmalige Eintritt kostet für Erwachsene 22 Euro, für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren 15 Euro, für Kinder (nur mit Begleitperson) über sechs Jahren 30 Euro und unter sechs Jahren 27 Euro. Zudem gibt es die Möglichkeit Fünfer- und Zehner-Blöcke sowie Jahreskarten zu erwerben. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Mehr Infos unter (0) 650 852 24 37 oder via E-Mail an salzrelax@gmail.com.