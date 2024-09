Die Königsklasse des europäischen Eishockeys gastiert in Klagenfurt. Im Zuge der Champions Hockey League (CHL) darf der EC KAC gleich zwei Heimspiele in Serie absolvieren. Am Donnerstag besucht Fribourg-Gotteron aus der Schweiz die Heidi-Horten-Arena, am Sonntag schaut Unia Oświęcim vorbei. Diese Partie verspricht besondere Brisanz.