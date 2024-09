Daniel Hofstätter nahm sich viel vor. Raves, Geburtstagsfeiern oder Yoga-Kurse wollte der 30-jährige Türmer am 91 Meter hohen Stadtpfarrturm in Klagenfurt veranstalten. Die Fußstapfen von Vorgänger Horst Ragusch waren groß – zu groß vielleicht, denn nach nur vier Monaten hat Hofstätter sein Türmer-Abenteuer beendet. „Das war ein beidseitiger Wunsch, ähnlich wie in anderen Firmen auch“, nennt Tourismusverbands-Chef Helmuth Micheler den Grund für das Ende. Sofort fand er den Nachfolger für den Nachfolger.