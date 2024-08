Am Mittwoch, 28. August, hätte im Klagenfurter Stadtsenat über einen außergerichtlichen Vergleich mit Ex-Magistratsdirektor Peter Jost diskutiert werden sollen. Dieser führt aktuell mehrere Klagen gegen die Landeshauptstadt. Der Punkt wurde vertagt. Informationen über den Inhalt des Vergleichsvorschlags, der von Josts Anwalt Michael Dietrich verfasst wurde und zu diesem Zeitpunkt bereits medial zirkulierte, erhielten die Parteien nicht. Auf einer Pressekonferenz drückten SPÖ, FPÖ und Neos einen Tag später ihren Ärger darüber aus. „Wir werden keinem Vergleich zustimmen, der der Stadt nur einen Cent kostet. Bürgermeister Christian Scheider hat die rechtswidrige Entscheidung, den Dienstvertrag von Peter Jost zu verlängern, alleine getroffen. Nur er kann sich vergleichen“, sagte FPÖ-Klubobmann Andreas Skorianz. SPÖ-Vizebürgermeister Ronald Rabitsch bekräftigte, dass es sich um keinen „Rechtsstreit zwischen der Stadt und Jost, sondern einen Rechtsstreit zwischen Scheider und Jost handelt“.

Die drei Parteien haben einen Forderungskatalog: sofortige Einberufung eines Sonderstadtsenats, bei dem die Anwälte der Stadt ihre Informationen mit der Stadtregierung und den Klubobleuten teilen, der Gang zum Verfassungsgerichtshof, um die Frage zu klären, ob Jost als Magistratsdirektor Beamtenstatus hatte oder nicht und die Schadloshaltung der Steuerzahler, egal ob ein Vergleich zustande kommt oder die Klagen ausprozessiert werden. Neos-Klubobmann Janos Juvan ging einen Schritt weiter. Er hofft auf einen Rücktritt Scheiders: „Jeder Tag, an dem dieser überforderte Bürgermeister nicht mehr Bürgermeister ist, ist ein gewonnener Tag.“

Bürgermeisterpartei ortet Ablenkungsmanöver

Unmittelbar nach der parteiübergreifenden Pressekonferenz lud der Klubobmann der Bürgermeisterpartei Team Kärnten, Patrick Jonke, zu einem eigenen Termin. In der Kritik sieht Jonke ein „durchschaubares Ablenkungsmanöver der SPÖ, um von der Budgetmisere abzulenken“. Man habe soeben einen Brief der Landesregierung erhalten, die sich aufgrund der maroden Stadtfinanzen ernsthafte Sorgen mache. Jonke zitierte aus besagtem Schreiben. Darin fordert das Land die Stadt auf, geplante Einsparungen sowie die Personalentwicklung detailliert darzustellen. Deadline ist der 13. September. Das Finanzreferat der Stadt ist seit Jahren in SPÖ-Hand.

Zur Causa Jost ging Jonke erst auf Nachfrage der Journalisten im Detail ein. Ja, seine Fraktion sei für einen Vergleich. Man verlasse sich aber auf die Empfehlung der Anwälte, da es „viele Wenn und Aber gibt“. Wer die Kosten tragen soll, blieb unklar.

Die Frage, ob Jost etwas gegen das Team Kärnten in der Hand hat, dementierte Jonke: „Diese Karte hätte er gezogen, als der Bürgermeister als Mitglied des TK ihm nach einem entsprechenden Beschluss des Stadtsenats ein Hausverbot erteilt hat. Jeder, der ihn kennt, weiß, dass er sehr emotional ist.“