Zwischen der Stadt Klagenfurt und ihrem Magistratsdirektor besteht kein Beamtendienstverhältnis, sondern ein privatrechtliches. Das hat der Senat 7 des Oberlandesgerichts Graz (OLG) am 25. Juli entschieden und am Donnerstag, 8. August, bekannt gegeben. Der Senat bestätigt damit die von der Stadt Klagenfurt angefochtene Entscheidung des Erstgerichts, dem Landesgericht Klagenfurt, vom April 2024. Über die durch den Magistratsdirektor eingeklagten Forderungen an Überstundenzuschlägen hat in erster Instanz das Landesgericht Klagenfurt als Arbeits- und Sozialgericht zu entscheiden.

Ausgangspunkt war eine Mahnklage aus dem vergangenen Frühling: Jost hatte seine ehemalige Arbeitgeberin wegen nicht ausbezahlter Überstundenzuschläge auf 65.722,09 Euro geklagt. Kurz vor der Gerichtsverhandlung am 29. Februar nahm die Causa eine Wendung. In ihrem Schriftsatz legten die Anwälte der Stadt, Michael Wohlgemuth und Peter Ivankovics, dar, warum Jost Beamter ist. Kurzgefasst: Laut Bundesverfassung (B-VG) musste bis zu einer Gesetzesänderung 2019 ein „rechtskundiger Beamter“ dem Magistrat vorstehen. Zudem werden Beamte durch Bescheid berufen und bei Josts neuerlicher Bestellung 2013 (drei Jahre zuvor war der Jurist abberufen und suspendiert worden) wurde nachweislich ein Bescheid ausgestellt. Weil Besoldungsfragen von Beamten vor dem Landesverwaltungsgericht geklärt werden, befasste sich die arbeitsrechtliche Verhandlung unter dem Vorsitz von Richterin Monika Rauter-Repar nicht mit den Überstundenzuschlägen, sondern mit der Frage, ob das Landesgericht zuständig ist – ergo, ob Jost Beamter ist.

Das Ersgericht begründet seine Entscheidung zugunsten Josts damit, dass sich der „Bescheidwille klar und erkennbar manifestieren muss.“ Dem vorliegendem Bescheid sei jedoch nicht der geringste Hinweis zu entnehmen, dass die Stadt Jost damit auch zum Beamten ernennen wollte.

In einem weiteren Verfahren vor dem Landesgericht geht es um die Frage, ob Jost nach wie vor ein aufrechtes Dienstverhältnis hat. Hintergrund ist, dass Bürgermeister Christian Scheider (TK) Josts Dienstvertrag, der mit seiner Pensionierung Ende 2023 endete, im Dezember 2022 (mittels Notfallparagrafen) um drei Jahre verlängerte. Die Gemeindeaufsicht erklärte diesen Vorgang im Dezember 2023 für nichtig, Jost musste seinen Ruhestand antreten.