In der Kärntner Landeshauptstadt wird im zweiten Anlauf ein neuer Magistratsdirektor gesucht. Der erste scheiterte an angeblichen SPÖ-Mauscheleien und einem tatsächlich SPÖ-nahen Erstgereihten, der an seinem eigenen Bestellungsantrag mitgeschrieben hatte. Nun wird im Klagenfurter Rathaus über mögliche ÖVP-Einflüsse diskutiert. Die Geschichte dahinter: Die Wiener Personalberatungsfirma Talentor führt am 19. August strukturierte Interviews mit den 17 Bewerberinnen und Bewerbern, darunter der amtsführende Magistratsdirektor Stéphane Binder und Abteilungsleiterin Claudia Koroschetz. Als Executive Director bei Talentor ist Bernadette Arnoldner tätig. Sie war bis Ende 2021 Landesgeschäftsführerin der ÖVP-Wien und sitzt dort im Landtag und Gemeinderat.

„Durch Zufall habe ich herausgefunden, dass Frau Arnoldner die Interviews hätte durchführen sollen. Man fragt sich, wo die einfachsten Compliance-Regeln sind“, sagte FPÖ-Klubobmann Andreas Skorianz am Mittwoch, 7. August, auf einer Pressekonferenz. Er habe umgehend Bürgermeister Christian Scheider (TK) davon in Kenntnis gesetzt, der „offenbar selbst nichts davon gewusst hat“. Die Interviews „mit der Frau Abgeordneten“ sind laut Skorianz mittlerweile abgesagt. Der Geschäftsführer der Personalberatungsfirma werde das übernehmen.

Urteil in Causa Jost erwartet

Zudem empörte sich Skorianz, dass der Bürgermeister und sein Büroleiter Patrick Jonke „offenbar ganz ungeniert“ Vergleichsgespräche mit Ex-Magistratsdirektor Peter Jost führen würden. „In den nächsten Tagen wird ein Urteil des Oberlandesgerichts Graz in der Frage erwartet, ob Peter Jost Beamter ist oder nicht. Folgt das Gericht der Rechtsmeinung der Stadt, dass er Beamter ist, nicht, empfehlen die Anwälte den Gang zum Verfassungsgerichtshof. Es ist eine Entweder-oder-Frage, entweder er ist Beamter oder nicht, da kann es keinen Vergleich geben“, erklärte Skorianz.

FPÖ-Stadtparteiobmann Gernot Darmann ergänzte, dass ihm zu Ohren gekommen sei, dass es seitens des Bürgermeisterbüros Überlegungen gibt, auf den Instanzenzug zu verzichten. „Der Gang zum Verfassungsgerichtshof kostet 240 Euro, ich kann dieses Geld persönlich spenden“, kündigte Darmann an. Dass es überhaupt Überlegungen gibt, einen Vergleich zu schließen, lässt FPÖ-Politiker vermuten, dass „Jost Dinge weiß, die gewissen Personen im Rathaus Angst machen“.