Die positive Nachricht gleich einmal vorweg: „Es gibt keinen Grund nervös zu werden“, erklärt Melanie Jann, ihres Zeichens stellvertretende Geschäftsführerin des Arbeitsmarktservice Kärnten (AMS), Landesgeschäftsstelle in Klagenfurt, bei einem Blick auf die aktuellen Arbeitslosenzahlen. Zwar verzeichnet man für Klagenfurt aktuell mit 5877 Arbeitslosen um 400 Fälle mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Sieht man sich allerdings die Jahre von 2019 zu 2023 an, so verzeichnet Klagenfurt noch immer um 15,7 Prozent beziehungsweise 1008 weniger arbeitslose Personen. „Durch die wirtschaftliche Schwäche ist aber ein Anstieg der Arbeitslosen für das gesamte Jahr 2024 zu erwarten“, führt Jann weiter aus.

Ein Blick auf die Branchen verrät, dass alle Sparten von der Zunahme betroffen sind. Absolut betrachtet verzeichnen die stärksten Zunahmen die Bereiche Handel (plus 97), Büro (plus 71) und der Metall- und Elektro-Bereich (plus 60). Die Baubranche hingegen bleibt stabil, lediglich bei den Hilfsarbeitskräften, die stark vertreten sind, ist ein Anstieg um 53 Arbeitslose zu verzeichnen. „Die Konjunkturschwäche macht sich auch durch einen Rückgang der offenen Stellen mit knapp einem Viertel (genau 24,3 Prozent) bemerkbar“, weiß Jann zu berichten.

„Durch die wirtschaftliche Schwäche ist aber ein Anstieg der Arbeitslosen für das gesamte Jahr 2024 zu erwarten“, erwartet Melanie Jann vom AMS © Ams/wieselthlaer

Kaum Nachfrage nach Lehrlingen

Ein Plus gibt es bei den Lehrstellensuchenden zu verzeichnen, nämlich um 29 Personen (das sind 22,7 Prozent) mehr. „Junge Personen suchen besonders im Bereich Metall/Elektro, Handel und Büro“, so Jann, die sich auch für das Controlling und strategische Management beim AMS Klagenfurt verantwortlich zeigt. „Sieht man sich aber die Zahl der Lehrstellensuchenden von 2019 an, so haben wir um 4,3 Prozent beziehungsweise um sieben gemeldete Lehrstellensuchende weniger und halten somit das Vorkrisenniveau.“ Die Nachfrage der Wirtschaft nach Lehrlingen ist allerdings leicht gesunken (minus 8,4% bzw. minus 14 Stellen). Die stärksten Rückgänge sind in den Bereichen Fremdenverkehr (minus 9), Bau (minus 5) und Büro (minus 3).

Aktuell kümmern sich in der AMS-Landesgeschäftsstelle Klagenfurt rund 70 Mitarbeiter um die Vermittlung von Arbeitssuchenden und ist im österreichweiten Geschäftsstellenranking sehr erfolgreich – im bundesweiten Ranking schaffte es das AMS Klagenfurt auf den dritten Platz von insgesamt 100 Geschäftsstellen in Österreich. Von Jänner bis Ende Juli haben die Mitarbeiter 15.876 Personen beraten und in Summe 22.241 Kunden (mit vielen weiteren Dienstleistungen, beispielsweise im Berufs-Info-Zentrum) unterstützt.