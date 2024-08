Vor genau 50 Jahren war’s, als Margarete Strauss gemeinsam mit ihrer Tante Barbara Felsner das erste Bier im Hotel-Restaurant Thadeushof in Sekull (Gemeinde Techelsberg) ausschenkte. Ebenfalls mit im Team: Margaretes Partner Johann Lepuschitz, den sie 1969 kennen und lieben gelernt hatte. Und der sich gerne an damals zurückerinnerte: „Die Schwiegermutter aus dem Gailtal hat gesagt: ,Das geht aber nicht, dass ihr zusammen schlaft, ohne verheiratet zu sein.‘ Also haben wir 1974 auch gleich unsere Hochzeit gefeiert.“