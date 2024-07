Der Vorfall in der Silvesternacht kam überraschend: mitten in den Feierlichkeiten erlitt die Mutter von Daniela Kersche-Dobernig einen Schlaganfall. „Es war eine schwere Situation. Wie ich mit ihr im Rettungsauto gesessen bin, habe ich panische Angst bekommen. Da habe ich dem Mitarbeiter des Roten Kreuzes gesagt, dass ich selbst eine Ausbildung zum Rettungssanitäter machen werde, um nicht mehr in diese Position der Hilfslosigkeit zu kommen“, sagt die heute 61-Jährige.