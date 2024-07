„Der Platz braucht ein Lifting.“ Mit diesen Worten kündigte die ehemalige Stadträtin Corinna Smrecnik (SPÖ) im Jahr 2021 eine umfassende Neugestaltung des Heiligengeistplatzes in Klagenfurt an. Der letzte große Umbau des zentralen Busknotenpunktes fand Mitte der 1990er-Jahre statt. Damals wurden die Haltestellen fächerförmig angeordnet, der Platz gepflastert und eine Metallkonstruktion errichtet, in der Würstelstand, Temperatur- und Uhrzeit-Anzeige untergebracht sind. Der Eindruck der „Betonwüste“, den der Platz vermittelt, ist nicht mehr zeitgemäß. Höhere Aufenthaltsqualität, mehr Grün, kein Busparkplatz – so sieht Stadtplanung in den 2020er-Jahren aus.