Aufgrund von Rückmeldungen nimmt die KMG mit 3. Februar eine weitere Linienanpassung vor, „um das Busfahren in Klagenfurt noch kundenfreundlicher zu gestalten“, aber auch, um Abläufe im Liniennetz zu optimieren. Wesentliche Verbesserungen gäbe es zum Beispiel in Ebenthal, bei den Verbindungen zwischen Heiligengeistplatz (HGP) und Hauptbahnhof (HBF) oder bei der Linie 3, die nun „noch schülerfreundlicher“ unterwegs ist. Hier alle Details (auch die Linienänderungen aufgrund der Unterführung in der Waidmannsdorfer Straße sind noch einmal aufgelistet).

Linie A

Die Fahrzeit von der Fachhochschule Kärnten beziehungsweise Liberogasse bis zum HGP wird um 3 Minuten vorverlegt und die Abfahrtszeit vom HGP Richtung HBF wird um 1 Minute zurückverlegt, damit ein besserer Versatz mit der Linie C in der Achse Hauptbahnhof zum Heiligengeistplatz gegeben ist.

Linie B

Änderung aufgrund der Baustelle ÖBB Bahnübergang/Unterführung Waidmannsdorfer Straße: Die Streckenführung der Linie B erfolgt im Bereich Waidmannsdorf sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts nicht mehr über die Ankershofenstraße, sondern über die Maximilianstraße (Haltestellen Goethestraße, Waidmannsdorfer Straße). Dadurch werden die Haltestellen Schaumgasse und Unfallkrankenhaus nicht mehr angefahren.

© Markus Traussnig

Linie C

Die Zeit von der Universität kommend wird um 1 Minute und ab HGP nochmals um 2 Minuten vorverlegt, damit ein besserer Versatz mit der Linie A in der Achse Heiligengeistplatz zum Hauptbahnhof gegeben ist.

Linie 2

Die Linie 2 wird mit der Linie 7 in Hörtendorf umlaufmäßig verbunden und somit auch die Fahrzeit ab Hörtendorf geändert. Auch wenn die Durchbindung aufgrund der unterschiedlichen Taktung (20‘ versus 60‘) nur stündlich stattfinden kann, wird die gesamte Linie 2 taktgebunden geringfügig adaptiert.

Linie 3

Die Abfahrtszeiten der Linie 3 wurden deutlich verändert. Ab Steingasse wurde die Abfahrtszeit, je nach Betrachtung, um 8 Minuten vor- beziehungsweise um 12 Minuten zurückverlegt. Dadurch ergibt sich ein deutlich besserer zeitlicher Versatz zur Linie 2 in der Völkermarkter Straße. Die Zeiten in Richtung Felsenschmiedgasse wurden um 28 beziehungsweise 8 Minuten adaptiert. Dadurch ergibt sich morgens eine deutliche bessere Bedienung zur Wölfnitzer Schule (Ankunft 7.31 Uhr via Seltenheim beziehungsweise 7.14 Uhr bei Wölfnitz Schule via Emmersdorf). Die Abfahrten ab Heiligengeistplatz ändern sich von den Minuten 18/38/58 auf 10/30/50. Die Abfahrtszeiten ab HGP in Fahrtrichtung Steingasse sind ebenfalls zwecks Vertaktung mit der Linie 2 um 8 Minuten vorverlegt.

Linie 5

Die Streckenführung der Linie 5 erfolgt im Abschnitt Heiligengeistplatz/Rizzibrücke statt über die Villacher Straße nun über die August-Jaksch-Straße. Dadurch wird, aufgrund des Entfalls der bisher dort verkehrenden Linie B (wegen ÖBB-Baustelle), eine alternative Anbindung zum UKH gewährleistet. Im Bereich der August-Jaksch-Straße auf Höhe der Waidmannsdorfer Straße wird pro Fahrtrichtung jeweils eine stadtein- und stadtauswärtige, provisorische Haltestelle eingerichtet. Ab Februar wird der Bereich Metro zu den Betriebszeiten ebenfalls linienmäßig bedient. Es wird eine Haltestelle am Metrogelände eingerichtet. Da nur einseitig eine Haltestelle möglich war, wird auch die Bedienung (Linienführung) nur einseitig erfolgen.

Linie 6

Wird einwärts ab dem Knoten Zaungasse/Siebenhügelstraße statt über Zaungasse und Hubertusstraße über Siebenhügelstraße und Waidmannsdorfer Straße geführt. Dies führt zu einer Verbesserung der Anbindung Kranzmayerstraße, der (Wieder-)einführung einer Direktanbindung der Gegend Urbaneum zur Pädagogische Hochschule und zu einer Entlastung der Hubertusstraße, welche aufgrund der baulichen Gegebenheiten immer wieder Probleme bereitet. Die Änderungen sind eine erste Maßnahme auf Basis von Kundenwünschen, weitere Maßnahmen folgen.

Linie 7

Wird mit der Linie 2 in Hörtendorf durchgebunden. Somit entfällt ein notwendiges Umsteigen in Hörtendorf bei der Fahrt mit der Linie 7 via Hörtendorf. Dadurch ergeben sich notwendige zeitliche Anpassungen.

Linie 9

Anpassung der Fahrzeiten zwischen Klagenfurt Süd und Goethe Straße beziehungsweise HBF und Hasnerstraße.

Weitere Informationen zur Linienumstellung gibt es unter www.k-m-g.at oder im Kundenservice in der St. Veiterstraße 31. Offene Fragen beantworten gerne auch die Kundenbetreuer:nnen unter kundenservice@k-m-g.at oder unter der Telefonnummer (0 46 3) 521 5420.