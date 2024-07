Am 21. Juni zog Philipp Liesnig (SPÖ), Vizebürgermeister und Finanzreferent, die Konsequenzen: Nach der aufgeflogenen Chat-Affäre gab er seinen Rücktritt bekannt. Binnen weniger Tage stellte sich die Klagenfurter SPÖ danach neu auf. Bezirksparteichef Philip Kucher holte seinen Wunschkandidaten Ronald Rabitsch an die Spitze der Partei, der in der heutigen Gemeinderatssitzung um 15 Uhr von Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) angelobt wird. Seit 14 Uhr läuft die Sitzung mit der Fragestunde.

Rabitsch beginnt mit einem Umbau der Führungsebene. Bernhard Rapold übernimmt das Amt des Klubobmannes von Stadtrat Franz Petritz. Der bisherige geschäftsführende Klubobmann, Gemeinderat Christian Glück, scheidet aus dieser Funktion aus. Von ihm stammt die Chat-Nachricht „Schlecht für die Stadt, gut für die Partei = gut“. Stellvertretende Klubobfrau bleibt indes Gemeinderätin Ines Domenig.

Ressorts offen

Welche Ressorts Rabitsch in der Stadtregierung übernehmen wird, steht noch nicht fest. Er sieht die Verantwortung für das Finanzreferat am ehesten bei Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Doch dessen Fraktion winkt ab: „Rabitsch soll Verantwortung übernehmen und, wie sein Vorgänger Liesnig, das Finanzressort führen“, sagt Patrick Jonke, Klubchef vom Team Kärnten.