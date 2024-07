Der neue Mann an der Spitze der Klagenfurter SPÖ hat mit dem personellen Umbau seiner Partei begonnen. Ronald Rabitsch, der am Dienstag seinen letzten Arbeitstag als Betriebsratsvorsitzender der Kabeg hatte, wird am Mittwoch bei der Sitzung des Klagenfurter Gemeinderates als neuer Vizebürgermeister angelobt. Am späteren Montagabend verlautbarte er seine ersten personellen Umbau-Entscheidungen.