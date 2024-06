Auch in Österreich vertrauen mittlerweile immer mehr Menschen auf Alpha Cooling Professional, die neue Art der Kältebehandlung. Das neuartige Verfahren hat der aus Salzburg stammende Produktdesigner Markus Deussl entwickelt. Nach TV-Ausstrahlungen wie zum Beispiel in der Wissenssendung Galileo (ProSieben) ist die Alpha-Cooling-Methode mittlerweile einem Millionenpublikum bekannt. Die Anwendung kann in Einzelfällen innerhalb weniger Minuten lindernd wirken – ohne Spritzen, ohne Medikamente, ohne Risiko.

Schmerzgeplagte Menschen stecken beide Hände fünfmal hintereinander für zwei Minuten in die Alpha-Cooling-Kühlkammern – und spüren in der Regel sofort einen Effekt. Etwa bei muskulären Verletzungen oder der schnellen Regeneration nach dem Sport. Auch für Menschen, die an Long Covid leiden, sei Alpha Cooling aktuell ein Lichtblick.

Die Anwender stecken nur ihre Hände auf die Kühlflächen in die Unterdruckkammer des Gerätes, die Wirkung gleiche der einer Ganzkörper-Kältebehandlung © KK

Und genau das bietet ab sofort die Klagenfurter Humanenergetikerin Christina Taylor an und erweitert mit der Eröffnung des Vitalcooling Zentrums am Fleischmarkt 12 mit der Alpha Cooling Professional Technologie ihr Spektrum.

„Vereinfach ausgedrückt, ist die sanfte Alpha-Methode die Mischung aus Kühlbeutel und Eistonne, oder vergleichbar mit einem Sprung in den eiskalten Wörthersee im Winter. An den Handflächen wird eine Absenkung der Temperatur des Blutes erreicht, was bisher nur über aufwändige Sitzungen in Ganzkörperkältekammern möglich war“, sagt die studierte Pharmazeutin, die sich bereits während ihres Studiums intensiv mit Natur- und Alternativheilkunde beschäftigte. „Das leicht kühlere Blut in den Adern führt zur Senkung der Bluttemperatur und bewirkt die Ausschüttung körpereigener Endorphine. Das kann Entzündungen hemmen und weitere förderliche Prozesse im Körper anstoßen“, weiß Taylor, die in ihrem „Zentrum für Vitalität“ auch andere Therapien, wie Bioresonanz oder Vitalkurbegleitung anbietet.