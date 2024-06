Der Wörthersee hat einen neuen gastronomischen Hotspot: Mitten im Zentrum von Maria Wörth mit Blick auf die Bucht haben Pia und Matthias Trattnig vom Hotel Linde in Maria Wörth das „Potpourri“ am Lindenplatz 1 eröffnet. Renate Eisl, schon seit fünf Jahren mit der Familie Trattnig beruflich eng verbunden, leitet die Geschicke des Bistros, das seinen Namen zu Recht verdient – schon alleine wegen der vielfältigen Auswahl an Speisen und Getränken.