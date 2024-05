Aus Sicht der Stadt Klagenfurt ist die Sensation perfekt, mit dem heutigen Sieg holt sich der SK Puntigamer Sturm Graz den Meistertitel und sorgt so dafür, dass die Champions League in der Landeshauptstadt Einzug hält. Vier Spiele der Gruppenphase werden im Klagenfurter Wörthersee Stadion stattfinden.

„Dass diese wichtigen Spiele in unserem Stadion ausgetragen werden, erfüllt mich mit Stolz. Als die Anfrage von SK Puntigamer Sturm Graz kam, in Klagenfurt die Spiele der Champions League-Gruppenphase auszutragen, habe ich sofort das Sportparkpräsidium einberufen. Alle Hebel wurden in Bewegung gesetzt, damit diese prestigeträchtigen Spiele bei uns stattfinden können“, so Bürgermeister Christian Scheider am Sonntag.

Die Austragung der CL-Gruppenphasenspiele sei auch eine unbezahlbare Werbung für die Landeshauptstadt. „Der Werbewert für Klagenfurt wird durch die Sichtbarkeit der TV-Bilder enorm. Davon können wir touristisch nur profitieren“, so Scheider.

„Mediale Reichweite enorm“

Die Wertschöpfung für Klagenfurt liege bei über 2 Millionen Euro pro Match. „Der Tourismus Klagenfurt unterstützt die Umsetzung des Vorhabens, es wäre ein Musterprojekt, um das Näherrücken der beiden Städte Graz und Klagenfurt voranzutreiben. Der touristische Impuls und die mediale Reichweite wären enorm“, sagen TVB-Vorstand Adi Kulterer und TVB-Geschäftsführer Helmuth Micheler.

Die vier Spiele der Gruppenphase werden laut Sportparkgeschäftsführer Daniel Greiner zwischen September 2024 und Ende Jänner 2025 in Klagenfurt stattfinden. „Genaue Termine gibt es noch nicht, die Auslosung erfolgt erst im Sommer“, informiert Greiner.