Kaum ein Tag ohne Event – im Sommer (also von Mai bis Oktober) ist in Klagenfurt richtig viel los. Rund 300 Veranstaltungen – von den „Donnerszenen“, über das beliebte Afterwork am Benediktinermarkt oder das Konzert von Rammstein bis hin zum Ironman – machen die Landeshauptstadt zu einer „Stadt der Begegnung“. Um nicht den Überblick über das breitgefächerte Angebot zu verlieren, gibt es zum bereits zweiten Mal einen praktischen Eventfolder, der die rund 300 Veranstaltungen (von der Ostbucht bis in die Innenstadt) chronologisch listet. Besagter Folder „Sommer Events in Klagenfurt am Wörthersee“, der von der Abteilung Stadtkommunikation erstellt wurde, liegt der Mai-Ausgabe der Stadtzeitung „Klagenfurt“ bei, ist auch bei allen Veranstaltern, im Rathaus und im Tourismusbüro erhältlich und online abrufbar.