Das Vertrauen in den bisherigen Ausschreibungsprozess ist nicht mehr vorhanden, meinten am Mittwoch unisono das Team Kärnten, die FPÖ und ÖVP. Aus diesem Grund entschließt sich die neue Klagenfurter Projektpartnerschaft dazu, die Suche nach einem Magistratsdirektor neu aufzurollen. Am Dienstag soll der Beschluss im Stadtsenat fallen.