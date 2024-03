Ein denkmalgeschütztes Haus ist eine schützenswerte Immobilie von historischem Wert – so auch das Bürgerhaus am Kardinalsplatz 2. Das zweigeschoßige Eckhaus mit Baukern und Konsolenerker aus dem 17. Jahrhundert und einer Fassade aus dem späten 18. Jahrhundert besitzt eine einheitliche Pilasterordnung. Jetzt sorgt aber genau die Fassade für jede Menge Aufregung. Denn diese erstrahlt in einer Farbe, die so ganz und gar nicht dem Denkmalschutz entspricht. Seit wenigen Wochen präsentiert sich das untere Geschoß, in dem seit Kurzem die Pizza & Pasta Bar „Più Piano“ untergebracht ist, im kräftigen Grün.