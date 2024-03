Ein nicht alltägliches Inserat findet man aktuell auf willhaben.at: In Pörtschach wird ein Mieter für eine Seevilla gesucht. Nach Fotos oder einem genauen Standort der Immobilie sucht man auf der Plattform vergeblich, dafür werden einige Details über das Objekt verraten: Die Villa ist 400 Quadratmeter groß und wurde im Jahr 2023 erbaut, ist also quasi nagelneu. Sie verfügt über zehn Zimmer, fünf WCs und fünf Bäder aufgeteilt auf drei Wohneinheiten. Zusätzlich stehen dem künftigen Mieter 2000 Quadratmeter Grundfläche zur Verfügung - inklusive eines Seezuganges mit Steg. Das Inserat soll Großfamilien ansprechen. „Sie können kurzfristig einziehen und den See in vollen Zügen genießen“, heißt es auf willhaben.at.

Makler verrät Details

Dafür muss man sich allerdings die Gesamtmiete von 20.000 Euro pro Monat sowie eine Kaution von 30.000 Euro leisten können. Die Mietdauer beträgt fünf Jahre. Mit der Vermarktung ist Immobilienmakler Alexander Tischler von ATV-Immobilien betraut. Er erklärt auf Nachfrage, warum die Mietersuche derart diskret abläuft: „Es geht um den Schutz der künftigen Mieter, aber auch der Vermieter. Diese wohnen am Nachbargrundstück und haben die Villa als Anlage gebaut.“ Inserate wie das Gegenständliche würden polarisieren, die Betroffenen sollen nicht in die Öffentlichkeit gezerrt werden.

Nichtsdestotrotz lässt sich Tischler noch einige Details entlocken: „Es handelt sich um einen zeitgemäßen Bau mit einer großen Glasfront in Richtung See, also keine klassische Wörtherseearchitektur.“ Derzeit führe er Gespräche mit zwei Familien. „Dem Vermieter ist es wichtig, dass es eine angenehme Familie ist, die die bestehende Ruhe nicht stört.“