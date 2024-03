Die After-Work Kunstbar Artisan wurde vom Klagenfurter Steuerberater und Gastronomen Dieter Kienberger im September des Vorjahres ins Leben gerufen. Mittlerweile hat sich das Lokal, das in der Fleischbankgasse 2 in Klagenfurt beheimatet ist, zu einem Treffpunkt für Kärntner Künstler entwickelt. Und nicht nur das - auch jene, die sich nach der Arbeit in gepflegter Atmosphäre mit Freunden und Bekannten treffen und unterhalten wollen.

Von Montag bis Freitag hat die Bar von jeweils 16 bis 20 Uhr geöffnet. Rund 30 Gäste finden im Innenbereich Platz, im Sitzgarten, der bei Schönwetter aufgebaut wird, weitere 15 bis 20 Personen. Absoluter Blickfang ist die Theke. Diese entstand im Rahmen eines beeindruckendes Live-Painting Events. Die Künstler Klaus Brandner und Gerhard Fresacher gestalteten gemeinsam mit Reinhard Brandner, Lily Pril und Dreamer Streicher die Thekenwand zu einem einzigartigen Kunstwerk. „Das Ergebnis der Zusammenarbeit dieser Künstler ist eine Explosion der Kreativität, wie sie in dieser Form in Kärnten noch nicht stattgefunden hat“, sagt Kienberger. An besagter Theke (und auch im restlichen Lokal) kann man den Feierabend bei ausgewählten Weinen (zum Beispiel des Weinguts Frescobaldi) und After-Work-Snacks (beispielsweise eine italienischen Jause) genießen.

Donnerstag, 7. März, präsentiert Kienberger in der Artisan After-Work Kunstbar die Erstauflage des After-Work House Clubbing (mit den Klagenfurter DJs E.Royal, Matti und Michael Wagner, die das Publikum ab 16 Uhr mit einer breiten Auswahl an House-Beats begeistern werden.) Am 8. März lädt er zu einer exklusiven Weinverkostung. „Weitere Events sind bereits in Planung“, erklärt dazu Caroline Tscharf, ihres Zeichens verantwortlich für die Pressearbeit der Bar.