„Sollte es jemals gebaut werden, wäre dieses Projekt auch für die Besucher des neuen Hallenbades eine enorme Erleichterung.“ Einen Seitenhieb auf das stockende Mega-Vorhaben neben der Jump World konnte sich Klagenfurts Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) nicht verkneifen, als sie gestern im Rahmen eine Pressekonferenz die bevorstehende Umsetzung eines Geh- und Radwegs am Südring ankündigte. Im Bereich der Jump World und des Fitnesscenters wird in den kommenden drei Wochen ein Schutzweg für Radfahrer und Fußgänger errichtet. „Wir haben mit der Pletzer-Gruppe von der Jump World verhandelt, sie beteiligt sich an den Kosten“, so Wassermann. 70.000 Euro werden investiert.

Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) © Helmuth Weichselbraun

Für das neue Hallenbad, dessen Bau sich aufgrund einer möglichen Umweltverträglichkeitsprüfung verzögert, werde der Plan der Linienführung des öffentlichen Nahverkehrs überarbeitet. „Wenn möglich soll hier der Zehn-Minuten-Takt beibehalten und das Hallenbad direkt angefahren werden“, sagt Wassermann.