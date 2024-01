Der 54-jährige Marketing-Experte Christian Wallner aus Klagenfurt hat eine Leidenschaft: Er bewegt sich sehr gerne. Egal ob ein gemütlicher Morgenlauf vor der Arbeit oder eine kleine Wanderungen auf die Zillhöhe oder den Ulrichsberg. „Jeder Tag ohne Bewegung ist ein verlorener Tag“, betont Wallner. Er freut sich gemeinsam mit derzeit rund 334 Mitstreiterinnen und Mitstreitern auf die kommende Fastenzeit-Challenge. Die Spielregeln sind einfach: Man organisiert sich auf seinem Handy oder via Sportuhr einen Schrittzähler und versucht ab 14. Februar, das ist der Aschermittwoch, täglich 10.000 Schritte zu schaffen. „Ich will damit die Leute motivieren, sich im Alltag mehr zu bewegen“, sagt Wallner, der beruflich für das Marketing der „pro mente gruppe kärnten“ zuständig ist.

Motivation via Facebook-Gruppe

In einer eigenen Facebook-Gruppe spornt man sich täglich gegenseitig an, das Ziel zu erreichen. Heuer findet diese Challenge bereits zum zweiten Mal statt. Das Interesse wird laut Wallner immer größer. Wie schafft man überhaupt die 10.000 Schritte täglich? „Man verzichtet für kurze Wege aufs Fahrzeug, nimmt in Häusern die Treppen statt dem Lift und unternimmt nach der Arbeit noch einen feinen gemütlichen Abendspaziergang“, sagt Wallner. Und man müsse auf keinem Fall Angst haben, wenn man an gewissen Tagen das Ziel nicht erreicht: „In unserer Gruppe geht es rein um den Spaß und ums Dabeisein“. Die große Belohnung gibt es dann am Tag nach dem Finale: nämlich das Genießen der Osterjause.

Hier der Link zur Facebook-Gruppe: Die 45-Tage-Fastenzeit-Challenge: „10.000 Schritte täglich!“