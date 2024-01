Knapp eine Woche nach der Präsentation durch Bürgermeister Christian Scheider (TK) und Finanzreferent Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) liegt das Budget der Landeshauptstadt Klagenfurt für das Jahr 2024 der Kleinen Zeitung vor. Von einem Budget „mit Herz und Hirn“, sprach Liesnig bei der Präsentation. Für die ernüchternde Wahrheit muss man etwas ausholen: In einem mit 25. Oktober 2023 datierten Schreiben warnte die Finanzabteilung vor einer „drohenden Zahlungsunfähigkeit im Jahr 2025“. Es fehlten rund 9 Millionen Euro an liquiden Mitteln – Zahlungsmittelreserven im Gebührenhaushalt Kanal bereits berücksichtigt. Der zum damaligen Zeitpunkt präsentierte Budgetentwurf zeigte ein Minus von rund 24 Millionen Euro in der operativen Gebarung im Allgemeinen Haushalt (Einzahlungen minus Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit).