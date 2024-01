Das Interview von Franz Ahm, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer in Klagenfurt, sorgte für ein Rumoren in der Klagenfurter Stadtpolitik. Er kritisierte, dass die Betriebe in Klagenfurt 50 Millionen Euro an Kommunalsteuer abliefern, gleichzeitig jedoch durch die sogenannte Benützungsabgabe für das Stromnetz, umgangssprachlich als „Luftsteuer“ bezeichnet, zusätzlich belastet werden. Außerdem glaubt Ahm, dass „die Verantwortlichen der Stadt nicht ausreichend ihre eigentlichen Aufgaben im Blick haben, sondern sich zu sehr mit internen Angelegenheiten im Rathaus beschäftigen“.