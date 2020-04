Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Seit zehn Jahren Regierungsmitglied: Beate Prettner © KLZ/Markus Traussnig

Große Pläne, die schmiede sie für sich nicht, sagt Beate Prettner (55). „Weil vieles eh unerwartet kommt.“ Sie weiß es zu gut. 2004, als Gynäkologin am LKH Klagenfurt tätig, wollte die Maria Gailerin lediglich für die Landtagswahl kandidieren – und bekam wegen einer SPÖ-internen Rochade unerwartet ein Landtagsmandat. Politisch interessiert und geprägt ist sie seit ihrer Kindheit. Vater Franz (85) war Gemeindepolitiker, kämpferischer Vorsitzender der SPÖ-Bauern und Landtagsabgeordneter. Am 12. April 2010 dann, wieder unerwartet, wurde Beate Prettner für die SPÖ Landesrätin für Umwelt, Energie und Frauen in der Regierung von Landeshauptmann Gerhard Dörfler. Als LKH-Oberärztin musste sie ausscheiden.