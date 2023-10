In der evangelischen Trinitatiskirche in Waiern wurde ein besonderes Fest gefeiert: Der aus Salzburg stammende evangelische Theologe Max Reisinger wurde in sein Amt als Pfarramtskandidat eingesegnet. Superintendent Manfred Sauer und Mentor Pfarrer Peter Stockmann aus Spittal leiteten den Gottesdienst, der vom Singkreis Waiern unter der Leitung von Anna Wresnik musikalisch gestaltet wurde.