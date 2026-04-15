Am Mittwochnachmittag flatterte eine E-Mail ins Postfach der Kleinen Zeitung. Absender war der Feldkirchner Stadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen). In der Mail lädt er am Freitag, 17. April, zu einer Pressekonferenz am Tiebelstädter Hauptplatz ein. Das Thema: Die bevorstehenden Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen 2027. Die Teilnehmenden? Gräfling selbst, dazu gesellen sich der Landesgeschäftsführer der SPÖ Kärnten, David Pototschnig, der Landtagsabgeordnete und SPÖ-Bezirksparteivorsitzende Herwig Seiser sowie die SPÖ-Stadtparteiobfrau Isabella Breiml.

Eine Pressekonferenz, die parteitechnisch doch sehr rot eingefärbt ist. Das heizt aktuell die Gerüchteküche an. Brisant: Gräfling hat sich schon einmal von einer Partei getrennt. Im Jahr 2023 kehrte er den Grünen den Rücken und gründete seine Liste „Gemeinsam für Feldkirchen“. Damals war er auch stellvertretender Landessprecher der Grünen.

Wie geht es weiter?

Könnte sich nun der Schritt zur SPÖ anbahnen? Und wenn ja, wird Gräfling dann auch der sozialdemokratische Spitzenkandidat in Feldkirchen bei der kommenden Bürgermeisterwahl? Damit würde er den Platz von Vizebürgermeister Christian Petautschnig (SPÖ) einnehmen. Gräfling hält sich dazu noch bedeckt. „Es wird eine Ankündigung geben“, sagt er und verweist auf den bevorstehenden Termin. Sämtliche anderen Teilnehmer des Termins waren für Stellungnahmen nicht erreichbar.