Sicherheit, Qualität und Verlässlichkeit stehen für Werner Köstenberger an oberster Stelle. Das war schon in seiner Zeit als Volksbankdirektor in Feldkirchen so und ist es auch jetzt. Vor Kurzem hat er nämlich das traditionsreiche Rauchfangkehrer-Familienunternehmen Schlagbauer, das seit 1960 in Feldkirchen besteht, übernommen und möchte nun das neue Unternehmen mit den bewährten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterführen. „Ab sofort stehen wir mit fachlicher Beratung zu Diensten“, sagt Köstenberger, der im Zuge der Übernahme auch gleich die Prüfung zum zertifizierten Rauchfangkehrmeister abgelegt hat. „Wenn schon, dann ordentlich“, sagt der 50-jährige Quereinsteiger.